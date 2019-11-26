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Суд в Крыму взыскал 31 млн рублей с военных, по неосторожности взорвавших две авиаракеты

В июне этого года суд также назначил обвиняемым ограничение по военной службе с удержанием части денежного довольствия
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Суд взыскал с двух военнослужащих, по неосторожности которых были уничтожены две авиаракеты и повреждено другое имущество Минообороны РФ, ущерб на сумму более 31 млн рублей. Об этом говорится в документах картотеки Крымского гарнизонного военного суда.

"В судебном заседании установлено, что военнослужащие признаны виновными в нарушении ими 1 октября 2017 года правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих, повлекшем по неосторожности иные тяжкие последствия в виде причинения Министерству обороны Российской Федерации имущественного ущерба. Исковое заявление удовлетворить частично", - говорится в материалах суда.

По данным суда, из-за действий Николая Зверева и Алексея Чебанова произошел несанкционированный запуск двигателя находившейся в ангаре ракеты. В результате были полностью уничтожены две авиационные управляемые ракеты Х-29ТД стоимостью по 18,5 млн рублей, коллиматорное защитное устройство КЗУ-3 стоимостью с учетом износа на день ущерба 2,8 млн рублей. Также оказался поврежден корпус унифицированной компрессорной станции УКС-400В-П4М, стоимость ремонта которого составляет 912,7 млн рублей.

Уточняется, что Минобороны обратилось с иском на 46,57 млн рублей. По решению суда, Зверев должен выплатить 15 млн рублей, Чебанов - 16 млн рублей. Кроме того, каждый из них должен заплатить госпошлину - по 60 тыс. рублей.

В июне Звереву этим же судом назначено ограничение по военной службе на срок один год с удержанием 10% из его денежного довольствия в доход государства, а Чебанову - ограничение по службе на один год и три месяца с удержанием 15% денежного довольствия.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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