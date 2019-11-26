СМИ: в Греции жертвами циклона стали четыре человека

АФИНЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Мощный циклон "Герион", продвигающийся с запада на восток Греции, прошел минувшей ночью по греческим островам в Эгейском море. В результате его последствий погибли два человека. Об этом сообщила во вторник газета Proto thema.

75-летняя женщина не смогла спастись от водного потока, затопившего ее дом в деревне на острове Родос. На острове Кос местная жительница пошла купаться в штормовую погоду и не смогла выбраться на берег. Кроме того, два грека погибли в воскресенье в порту городка Антиррио, когда от штормового ветра перевернулась их небольшая яхта.

На Родосе жители более 190 раз вызывали пожарных, чтобы откачать воду из подтопленных домов и спилить поваленные ветром деревья. Помощь также понадобилась на полуострове Халкидики и на острове Тасос.

В воскресенье в Грецию пришел циклон "Герион", который сопровождался штормовыми ветрами, сильными ливнями, грозами и градом. Основной удар стихии пришелся на городок Кинета недалеко от Афин, в котором из-за сильного дождя вышла из берегов горная речка, залившая водой и грязью первые этажи многих домов и дороги. В Кинете, по оценкам, ущерб нанесен более чем 300 домам.

Из-за потоков воды с камнями на некоторое время было закрыто движение пригородных электричек по железной дороге на отрезке Пирей-Киато, однако его быстро восстановили. Была также перекрыта национальная автомагистраль Афины-Коринф в районе Кинеты, движение по которой поэтапно восстанавливалось. Пострадавший район посетил в понедельник министр инфраструктуры и транспорта Костас Караманлис, пообещавший, что со следующей недели будет начата реализация проектов по защите от наводнений вдоль пяти основных национальных автомагистралей и в прилегающих районах на сумму €350 млн, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.