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СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в Саратовской области

В результате ЧП погибли трехлетняя девочка и двухлетний мальчик

САРАТОВ, 26 ноября. /ТАСС/. СК возбудил дело после гибели двоих детей при пожаре в Саратовской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"По факту гибели в селе Елань Ртищевского района двоих малолетних детей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой среди журналистов.

Сообщение о пожаре поступило накануне утром. В центральную районную больницу госпитализировали женщину 1997 года рождения, с ее слов, в доме находились двое детей. В 15:49 по местному времени (14:49 мск) при разборе конструкций сгоревшего дома обнаружены тела детей - погибли трехлетняя девочка и двухлетний мальчик.

По предварительным данным, мать детей проснулась, почувствовав запах дыма. Дом к тому моменту уже горел, она не смогла обнаружить малышей и побежала за подмогой к соседям. Но жители села не смогли зайти внутрь. В результате пожара строение дома выгорело до основания.

Сейчас эксперты устанавливают точные причины смерти детей, а также причину пожара.

Теги
РоссияСаратовская область
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