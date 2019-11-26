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Крушение Boeing в Ростове-на-Дону
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МАК назвал ошибку пилотов причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году

Среди факторов, которые способствовали катастрофе, в МАК наиболее вероятными назвали турбулентность, стресс, несогласованность в действиях экипажа, а также недостаточность знаний и умений пилотов
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Причиной крушения пассажирского Boeing-737 авиакомпании FlyDubai в 2016 году в аэропорту Ростова-на-Дону стали ошибки пилотов. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

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"Катастрофа самолета Boeing 737-8KN A6-FDN произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС (командиром воздушного судна - прим. ТАСС) ситуационной осведомленности ночью в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полета и столкновению самолета с землей", - говорится в документе.

Среди факторов, которые способствовали катастрофе, в МАК наиболее вероятными назвали турбулентность, стресс, ряд психологических проблем КВС (в том числе неготовность уйти на второй круг), несогласованность в действиях экипажа, а также недостаточность знаний и умений пилотов. "К моменту катастрофы экипаж находился в воздухе шесть часов, из них два часа - в напряженной рабочей обстановке, связанной с необходимостью принимать нестандартные решения, при этом катастрофа произошла в самое неблагоприятное время с точки зрения биоритмов, когда работоспособность человека резко снижается и находится на нижнем пределе, а вероятность совершения ошибок возрастает", - уточняется в заключении комитета.

19 марта 2016 года пассажирский самолет Boeing 737-800 эмиратской авиакомпании Flydubai (регистрационный номер A6-FDN), следовавший рейсом FZ-981 из Дубая в Ростов-на-Дону, столкнулся с землей вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения и разрушился. Погибли все находившиеся на борту 62 человека: 55 пассажиров (в том числе 44 россиянина) и семь членов экипажа. Посадка проходила в условиях плохой видимости и сильных порывов ветра.

Теги
РоссияКрушение Boeing в Ростове-на-Дону
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