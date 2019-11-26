Бывшего замначальника отдела угрозыска ОМВД "Пресненский" отпустили из СК после допроса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска Пресненского отдела полиции Руслан Дейниченко отпущен из Следственного комитета после допроса, он находится в статусе свидетеля по делу о мошенничестве с квартирами. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"Дейниченко отпустили из ГСУ СК РФ по Москве, он был допрошен и находится в статусе свидетеля по делу", - сказал адвокат.

Ранее источник ТАСС сообщал, что Дейниченко задержан по подозрению в мошенничестве с квартирами.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания, отметив что "сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам".