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Полиция задержала подозреваемых в ранении ножом человека на юго-востоке Москвы

Для задержания был объявлен план "Перехват"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Четверо мужчин, подозреваемых в ранении человека ножом на юго-востоке Москвы, задержаны в ходе объявленного плана "Перехват". Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в 15:30 в полицию поступило сообщение о причинении человеку телесных повреждений на Шоссейной улице. Там неизвестные неустановленным холодным оружием ранили мужчину и скрылись на автомобиле Lada Priora.

"Полицейскими были начаты мероприятия, предусмотренные планом "Перехват", в результате которых по горячим следам сотрудниками ДПС ГИБДД по ЮВАО Москвы автомобиль был остановлен, а четверо мужчин, находившихся в его салоне, задержаны и доставлены в ОМВД для дальнейшего разбирательства", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавший госпитализирован. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах, нападавшие, по предварительным данным, являются глухонемыми.

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