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Открытое горение в жилом доме в Оренбургской области ликвидировали

Площадь пожара составила 90 кв. м

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в поселке Первомайском Оренбургской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 06:29 (мск) - ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе.

Пожар в трех квартирах на втором этаже восьмиквартирного жилого дома в поселке Первомайском Оренбургской области возник в 02:35 мск. Площадь возгорания составила 90 кв. м. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. В 05:23 пожар локализовали.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Теги
РоссияОренбургская область
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