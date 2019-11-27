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Пожар в жилом доме в Оренбургской области потушен

По предварительным данным, никто не пострадал

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пожарные потушили пожар в жилом доме в поселке Первомайском Оренбургской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 08:21 полная ликвидация пожара. Причины устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.

Пожар в трех квартирах на втором этаже восьмиквартирного жилого дома в поселке Первомайском Оренбургской области возник в 02:35 мск. Площадь возгорания составила 90 кв. метров. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. В 05:23 пожар был локализован, в 06:29 (мск) было ликвидировано открытого горения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Теги
РоссияОренбургская область
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