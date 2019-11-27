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Суд арестовал водителя внедорожника после ДТП с пятью погибшими в Приамурье

Он пробудет под стражей два месяца

ТАСС, 27 ноября. Благовещенский городской суд в Амурской области в среду заключил под стражу водителя внедорожника Toyota Prado, который 25 ноября стал участником ДТП с пятью погибшими, сообщается на сайте регионального УМВД.

"Благовещенским городским судом по ходатайству следователя УМВД в отношении водителя внедорожника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в понедельник на трассе Белогорск - Благовещенск. По предварительным данным, водитель внедорожника, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем Toyota Carina. Погибли пять человек, двое пострадали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Теги
РоссияАмурская область
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