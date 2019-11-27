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Возгорание в трансформаторной будке в центре Москвы ликвидировано

Пострадавших в результате происшествия нет

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в трансформаторной будке около магазина "Электроника на Пресне" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"[Объявлена] полная ликвидация возгорания трансформаторной будки на площади 10 кв. м. Пострадавших нет", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что произошло возгорание в одной из двух секций трансформаторной будки около дома 2 по Звенигородскому шоссе. Была угроза перехода огня на вторую секцию. Пожарные защищали от огня соседнее здание и припаркованные рядом автомобили.

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Россия
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