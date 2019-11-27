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В Ленинградской области потушили пожар в доме конца XIX века

В результате ЧП никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в доме конца XIX века, который является памятником архитектуры регионального значения, в селе Старая Ладога Ленинградской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Горел нежилой дом на площади 80 кв. м. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пожар в доме на улице Варяжской возник вечером в среду. Как сообщила ТАСС директор Староладожского музея-заповедника Людмила Губчевская, возгорание произошло в доме купца Александра Калязина.

О возгорании пожарным сообщил работник музея, увидев его через камеры наружного наблюдения. В здании раньше располагалась экспозиция музея, затем она съехала оттуда из-за аварийного состояния дома.

Теги
РоссияЛенинградская область
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