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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 39

Пострадали более 650 человек

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате сильного землетрясения в Албании достигло 39 человек. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Албании Эди Рама, передает Албанское телеграфное агентство.

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Премьер также предостерег СМИ страны от распространения ложных новостей и слухов.

Ранее сообщалось о 35 погибших и более 650 пострадавших. Из-под завалов удалось спасти около 45 человек. Работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании 26 ноября около 04:00 по местному времени (06:00 мск). По информации Геологической службы США, эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шияк, расположенного недалеко от столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Теги
АлбанияРама, Эди
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