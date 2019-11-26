"Самое важное - спасти жизни людей". В Албании более 20 человек погибли при землетрясении

СКОПЬЕ, 27 ноября. /ТАСС/. Сильное землетрясение произошло во вторник в Албании. Число жертв продолжает расти, по последним данным, погиб 21 человек. Подземные толчки магнитудой 6,4 привели к серьезным разрушениям в ряде населенных пунктов страны, наибольший ущерб понесли город Дуррес и албанская столица Тирана.

"В результате череды землетрясений в Тиране разрушены около 500 зданий. Но в настоящий момент самое важное - это спасти жизни людей, все остальное будет компенсировано позднее", - заявил мэр столицы Эрион Веляй, добавив, что в городе работают экстренные центры размещения оставшихся без крова людей, где им предоставляется необходимая медицинская помощь.

В связи с сильными повреждениями терминалов в утренние часы приостановил свою работу международный аэропорт в Тиране, через час он вновь открылся для приема пассажиров.

Свою помощь в ликвидации последствий катастрофы и спасении выживших Албании предложили многие европейские страны, а также соседи по региону. Северная Македония, Сербия, Греция, Черногория направили в Албанию команды спасателей, врачей, пожарные бригады и спасательную технику.

На настоящий момент из-под завалов удалось спасти 43 человека, включая одного ребенка. Все они получают необходимую медицинскую помощь. Всего пострадавшими числятся около 600 человек.

В Тиране, Дурресе и Леже во вторник были отменены занятия в школах.

Финансовая помощь пострадавшим

Власти страны приняли решение о сборе средств, которые будут направлены на помощь пострадавшим. Соответствующее сообщение с реквизитами банковских счетов было опубликовано на странице албанского правительства в Twitter.

Оказать финансовую помощь жертвам землетрясения в Албании выразили готовность и соседние страны. Так, Болгария и Северная Македония готовы выделить приблизительно по €100 тыс. для ликвидации последствий землетрясения. Для оказания помощи Албании Европейский союз активировал механизм гражданской обороны, в связи с чем в страну были направлены три поисково-спасательные группы из Румынии, Италии и Греции.

Характер землетрясения

По сообщениям Геологической службы США, эпицентр землетрясения, произошедшего около 04:00 по местному времени (06:00 мск), находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

По мнению профессора из Северной Македонии Михаила Гаревски, бывшего директора Института сейсмостойкого строительства в Скопье, основной удар череды землетрясений в Албании позади, в ближайшее время можно ожидать лишь более слабые афтершоки. "Могут появиться некоторые афтершоки, но я уверен, что землетрясения с магнитудой большей, чем 6,4, ждать не стоит, поскольку энергия высвободилась", - отметил Гаревски.

Сегодняшнее землетрясение стало вторым сильным землетрясением в стране с начала осени. Так, в конце сентября на территории Албании за сутки было зарегистрировано около трехсот подземных толчков, сильнейший из которых имел магнитуду 5,8.