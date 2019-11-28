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Сообщение о минировании горсуда Петербурга оказалось ложным

Ранее сообщалось, что автор сообщения требовал 120 млн рублей в биткоинах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в четверг вечером вернулся к работе после эвакуации из-за сообщения о минировании. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, опасных предметов в ходе проверки не обнаружено.

"Санкт-Петербургский городской суд проверен. Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также к работе после эвакуации вернулись Пушкинский, Фрунзенский и Красногвардейский районные суды города.

По данным объединенной пресс-службы, сообщение о минировании поступило в суд по электронной почте, автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. В сообщении также отмечалось, что этот долг в биткоинах должен вернуть некий Константин Малофеев.

Аналогичные сообщения поступили в 1-й Западный окружной военный суд, где в четверг проходят прения сторон по делу о теракте в метро Петербурга, Московский, Кировский и Смольнинский райсуды города, а также в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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