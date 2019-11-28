За убийство предпринимателя в Петербурге задержали его сына с подельником

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники СК совместно с полицейскими задержали в Санкт-Петербурге двух мужчин, подозреваемых в заказном убийстве предпринимателя, который занимался гостиничным бизнесом. Как сообщили в Главном следственном управлении по городу, один из задержанных является сыном убитого, который выступил заказчиком, а второй - его подельник.

"Задержан 39-летний сын потерпевшего, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, а также его 41-летний знакомый", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что убийство произошло в апреле этого года в поселке Парголово. Бизнесмен Владимир Кулебакин, который занимался гостиничным бизнесом и недвижимостью, был застрелен из пистолета Макарова в своем доме. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

По версии следствия, задержанный сын бизнесмена на почве неприязни к отцу решил организовать его убийство. Для этого он привлек своего знакомого, который за 450 тыс. рублей нашел человека, готового застрелить бизнесмена. Исполнителю заплатили 400 тыс. рублей. При этом, по данным СК, киллер умер от заболевания через два месяца после совершения преступления.

Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Октябрьский районный суд отправил одного из задержанных в СИЗО до 26 января.