Петербургский суд арестовал подозреваемого в организации убийства отца-бизнесмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Вадима Кулебакина - сына петербургского предпринимателя Владимира Кулебакина - по подозрению в организации убийства отца. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Кулебакина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") сроком по 26 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Подозреваемый просил заключить его под домашний арест, однако суд отказал ему.

О задержании Вадима Кулебакина и его подельника Сергея Баштанара СК сообщил в четверг. Их подозревают в организации убийства бизнесмена Владимира Кулебакина, который занимался гостиничным бизнесом, в апреле этого года.

По версии следствия, сын бизнесмена из-за неприязни к отцу договорился с Баштанаром о том, что последний за 450 тыс. рублей найдет киллера для убийства мужчины. Он нашел человека, который согласился совершить преступление и застрелил предпринимателя из пистолета в его доме в поселке Парголово.

За убийство исполнитель получил 400 тыс. рублей, однако спустя два месяца убийца умер сам от болезни. Ранее Баштанара также заключили в СИЗО. Против заключения под стражу, как отметили в пресс-службе судов города, он не возражал.