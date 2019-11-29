В столовой ижевского завода, где отравились рабочие, выявили многочисленные нарушения

ИЖЕВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Ротавирусы и норовирусы выявили у 14 сотрудников столовой ижевского завода "Купол", где ранее отравились рабочие, 11 из которых попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пятницу журналистам в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

"В судебном заседании установлено, что юридическое лицо при организации общественного питания не обеспечило соблюдение санитарных норм. У 14 сотрудников столовой выявлены ротавирусы и норовирусы и другие нарушения", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в результате проверки нашли многочисленные нарушения санитарных норм и правил, в том числе не была обеспечена профилактическая дезинсекция, отсутствовало достаточное количество разделочного инвентаря, на котором также отсутствовала маркировка. Кроме того, реализация блюд на раздаче столовой производилась без оценки качества, времени изготовления и времени разрешения на реализацию.

Изучив материалы дела, 29 ноября суд признал комбинат питания виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАп РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения") и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.

В начале недели стало известно о том, что 11 работников завода попали в больницу после отравления на предприятии "Купол", всего за помощью к медикам обратились более 30 человек. Созданное в 1957 году для выполнения заказов Минобороны РФ АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" является активным участником процесса обеспечения национальной безопасности и военно-технического сотрудничества. На протяжении многих лет предприятие производит системы ПВО малой дальности, основным разработчиком которых является Научно-исследовательский электромеханический институт (НИЭМИ) Москвы.