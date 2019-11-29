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Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Псковом детей выросло до восьми

Они находятся в состоянии средней степени тяжести

ПСКОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Количество детей, которые попали в больницу после ДТП в Псковской области, выросло до восьми, ранее в региональном УМВД сообщали о четырех госпитализированных. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести, сообщил ТАСС представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области в пятницу.

Автобус съехал в кювет и опрокинулся в пятницу утром в Новоржевском районе. Ранее в пресс-службе УМВД России по Псковской области ТАСС сообщили о том, что в автобусе находились 10 человек,семь из которых - дети. По предварительной информации правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением из-за гололеда.

"С утра было [госпитализировано] три ребенка, их забрали [в больницу] с места происшествия на скорой помощи, потом добавился еще один ребенок, который в Новоржеве обратился в поликлинику с тошнотой и головной болью, у него подозрение на сотрясение головного мозга. После обратились еще [дети], в итоге все восемь детей сейчас в детской областной клинической больнице. У всех повреждения средней степени тяжести, тяжелых детей нет. Они госпитализированы", - сообщил представитель пресс-службы комитета по здравоохранению Псковской области.

Также собеседник уточнил, что в больнице находится и один взрослый пострадавший, второй за медицинской помощью не обращался. Всего, по данным комитета по здравоохранению, в автобусе находились 10 человек. Управление СК РФ по Псковской области начало проверку. Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников из-за ДТП поручил провести проверку безопасности организации школьных перевозок в регионе.

Теги
РоссияПсковская область
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