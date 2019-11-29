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В Татарстане госпитализировали двух пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Остальные пострадавшие получили ушибы и будут наблюдаться у врачей

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Медики госпитализировали двух мужчин, пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса. Авария произошла на выезде из города Нижнекамск. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

"Восемь человек, среди которых пять женщин, пострадавших в ДТП, отказались от госпитализации. Все они получили ушибы и будут наблюдаться у врачей. Госпитализированы двое мужчин 1985 и 1992 городов рождения в состоянии средней и тяжелой степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

По информации пресс-службы МВД по Татарстану, в пятницу около 17:00 мск на выезде из Нижнекамска микроавтобус Toyota вылетел с дороги в кювет. По предварительным данным, автомобиль Renault подрезал микроавтобус. Прокуратура Татарстана по поручению главы надзорного ведомства региона Илдуса Нафикова организовала проверку в связи с ДТП.

Теги
РоссияТатарстан
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