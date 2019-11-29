Уголовное дело возбудили по факту ДТП в Псковской области

ПСКОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в связи с ДТП в Себежском районе Псковской области, в результате которого три человека погибли на месте происшествия и двое пострадали. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УМВД РФ по Псковской области в пятницу.

"По факту ДТП в Себежском районе Псковской области следственным отделом ОМВД "Себежский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В настоящее время в рамках расследования на месте происшествия проводятся неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на информацию регионального УМВД, ДТП произошло в пятницу в 19:00 мск на 30-м километре автодороги Опочка - Дубровка - граница Белоруссии. Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, на повороте съехал в кювет и врезался в дерево. Он, пассажирка 1985 года рождения, их дочь 2003 года рождения погибли на месте. Еще две девушки в возрасте 15 и 17 лет госпитализированы медиками скорой помощи.

Как пояснил ТАСС представитель пресс-службы Комитета по здравоохранению Псковской области, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Их госпитализировали в детскую областную больницу Пскова.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водителю стало плохо за рулем.