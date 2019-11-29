Водитель машины, попавшей в ДТП с микроавтобусом в Татарстане, был пьян

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля, попавшего в ДТП с микроавтобусом на выезде из города Нижнекамск, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

На выезде из Нижнекамска микроавтобус Toyota вылетел с дороги в кювет. По предварительной информации, автомобиль Renault подрезал микроавтобус.

"Водитель [легкового автомобиля] находился в состоянии алкогольного опьянения. В нарушение пунктов 2.1.1., 2.7, 9.10, 10.1 ПДД, будучи лишенным права управления транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения, [он] не учел скорость, которая позволила бы обеспечить безопасность дорожного движения, не учел боковой интервал и совершил касательное столкновение с попутно движущимся микроавтобусом", - сказала собеседница агентства.

Уточняется, что Toyota пренадлежит ОАО "ТАИФ-НК" и в момент аварии вез рабочих.

Госпитализированы двое мужчин 1985 и 1992 годов рождения в среднем и тяжелом состоянии.

Прокуратура Татарстана организовала проверку.