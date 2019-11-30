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В Албании завершились спасательные операции после землетрясения

Погибшими числятся 50 человек

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Поисково-спасательные операции после землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, произошедшего в ночь с 25 на 26 ноября, официально завершились. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Эди Рама.

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"Погибшими числятся 50 человек, 2000 пострадали", - приводит его слова северомакедонское информационное агентство MIA. По словам премьера, в наиболее пострадавшем от землетрясения городе Дуррес повреждены порядка 900 домов, в столице Тирана - 1465 зданий.

Ранее сообщалось о 48 погибших и 790 пострадавших.

Албанские сейсмологи сообщили, что с момента землетрясения было зарегистрировано более 520 подземных толчков.

В новость были внесены изменения (13:49 мск) - меняется источник информации, приводятся новые данные о пострадавших.

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