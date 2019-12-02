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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса, упавшего с моста в Забайкалье

Женщина находится на шестом месяце беременности

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Врачам забайкальской краевой клинической больницы удалось сохранить ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса, которая после ДТП находится в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил журналистам ее супруг Александр Чернявский.

"Сказали, что все хорошо с ребенком. У жены что-то с позвоночником, сказали, незначительное, ходить будет", - сообщил Чернявский.

Женщина находится на шестом месяце беременности, сейчас она в реанимации. Мужчина ехал в автобусе вместе с ней, после падения автобуса с моста помогал пассажирам выбраться из салона. Мужчина также госпитализирован, он сообщил журналистам, что его состояние стабильное. По его словам, водитель не справился с управлением, когда автобус занесло.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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