Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса, упавшего с моста в Забайкалье

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Врачам забайкальской краевой клинической больницы удалось сохранить ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса, которая после ДТП находится в тяжелом состоянии.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

Об этом сообщил журналистам ее супруг Александр Чернявский.

"Сказали, что все хорошо с ребенком. У жены что-то с позвоночником, сказали, незначительное, ходить будет", - сообщил Чернявский.

Женщина находится на шестом месяце беременности, сейчас она в реанимации. Мужчина ехал в автобусе вместе с ней, после падения автобуса с моста помогал пассажирам выбраться из салона. Мужчина также госпитализирован, он сообщил журналистам, что его состояние стабильное. По его словам, водитель не справился с управлением, когда автобус занесло.