Власти Забайкалья уточнили число несовершеннолетних, погибших при падении автобуса

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Трое несовершеннолетних, по уточненным данным, погибли при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае. Двенадцатилетняя девочка пострадала, сообщил ТАСС и. о. вице-премьера края Андрей Гурулев.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

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В понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что среди 19 погибших в ДТП в Забайкальском крае есть четверо несовершеннолетних.

"Все погибшие опознаны. Среди них трое несовершеннолетних - двое детей и 17-летняя девушка. Еще одна девочка пострадала", - сказал Гурулев.

Во вторник в морге Сретенской ЦРБ завершилась официальная процедура опознания погибших, личности всех установлены. Двое из них - читинцы, 17 - жители Сретенского района.

Пострадавшая девочка находится в краевой клинической больнице в Чите, ее состояние оценивают как удовлетворительное.