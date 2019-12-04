{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

Спасатели завершили разбор завалов в доме под Белгородом, где произошел взрыв газа

На месте ЧП работают следственные органы

ТАСС, 4 декабря. Спасатели завершили разбор завалов после взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого один человек погиб, шестеро получили травмы. Об этом на своей странице в Instagram в среду утром написал глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков.

На эту тему
Взрыв газа в жилом доме под Белгородом. Главное

"На данный момент разбор завалов завершен. На месте происшествия работают органы следствия. Жителям и пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. В Яковлевской территориальной администрации организована работа оперативного штаба", - написал Чесноков.

В правительстве Белгородской области ранее сообщили, что эвакуированным 18 жильцам поврежденного дома было предложено разместиться в круглогодичном детском лагере. Однако жители отказались, разъехавшись по близким и родным.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
Реклама на ТАСС
Суд в Новосибирске арестовал отчима, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки
Мужчина отрицает свою причастность к преступлению
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС