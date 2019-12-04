Спасатели завершили разбор завалов в доме под Белгородом, где произошел взрыв газа

ТАСС, 4 декабря. Спасатели завершили разбор завалов после взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого один человек погиб, шестеро получили травмы. Об этом на своей странице в Instagram в среду утром написал глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков.