Спасатели завершили разбор завалов в доме под Белгородом, где произошел взрыв газа

ТАСС, 4 декабря. Спасатели завершили разбор завалов после взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого один человек погиб, шестеро получили травмы. Об этом на своей странице в Instagram в среду утром написал глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков.
"На данный момент разбор завалов завершен. На месте происшествия работают органы следствия. Жителям и пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. В Яковлевской территориальной администрации организована работа оперативного штаба", - написал Чесноков.
В правительстве Белгородской области ранее сообщили, что эвакуированным 18 жильцам поврежденного дома было предложено разместиться в круглогодичном детском лагере. Однако жители отказались, разъехавшись по близким и родным.