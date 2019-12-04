Бастрыкин передал дело о взрыве в доме в белгородском поселке в центральный аппарат СК

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о взрыве и обрушении части стены в жилом доме в Белгородской области, где шесть человек пострадали и один погиб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета России принял решение о передаче в центральный аппарат ведомства уголовного дела об обрушении части стены многоквартирного дома в поселке Яковлево, возбужденного следственными органами СК России по Белгородской области по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека")", - сказала Петренко.
Взрыв газа на первом этаже четырехэтажного жилого дома в поселке Яковлево произошел вечером 3 декабря.