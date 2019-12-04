Бастрыкин передал дело о взрыве в доме в белгородском поселке в центральный аппарат СК

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о взрыве и обрушении части стены в жилом доме в Белгородской области, где шесть человек пострадали и один погиб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.