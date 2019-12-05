Угроза взрыва на 22 станциях метро Петербурга оказалась ложной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва на 22 станциях метрополитена Санкт-Петербурга в четверг днем оказались ложными, сообщили ТАСС в пресс-службе метро.

"Станции проверены, опасных предметов не обнаружено", - сказали в пресс-службе. Метрополитен проверили кинологи, при этом пассажиры не эвакуировались, сами станции не закрывались.

Ранее в пресс-службе государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" ТАСС сообщили, что информация о минировании поступила и к ним, но через письма в районные суды, угроза оказалась ложной. В региональных СМИ распространилась информация о том, что такие же сообщения поступили и в другие соборы города, но руководитель сектора коммуникаций Петербургской митрополии Наталья Родоманова опровергла ТАСС эту информацию.

"В основных соборах не было угроз о "минировании", - сказала она.

В четверг эвакуация проходила в нескольких районных судах Петербурга, а также в городском суде. Сейчас все они проверены, опасных предметов также обнаружено не было, суды вернулись к работе.

Письма с угрозами начали приходить на прошлой неделе в суды Санкт-Петербурга. Так, в городской суд по электронной почте поступило сообщение о минировании, автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. Аналогичные письма поступили в другие суды города, начиная от районных, заканчивая военными. Кроме того, в письмах в суды автор сообщений "минировал" торговые центры и школы. Все угрозы оказались ложными.