Пострадавшая в ДТП с грузовиком в Ульяновской области умерла в больнице

УЛЬЯНОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в четверг в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Ульяновской области, умерла в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

ДТП произошло около 09:25 (08:25 мск) в поселке Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области. "Камаз" столкнулся с микроавтобусом "Луидор", после чего микроавтобус наехал на пешехода.

"Одна из пострадавших, которая находилась в тяжелом состоянии, скончалась в больнице. Остальные четверо госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пациенты доставлены в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов взял ситуацию на контроль.

По данным ГИБДД России, причиной столкновения стал выезд грузовика на полосу встречного движения. Заказной автобус перевозил 10 пассажиров из Димитровграда в Ульяновск. Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона, микроавтобус перевозил диализных больных.