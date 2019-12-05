Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки в Калуге увеличилось до девяти

ТАСС, 5 декября. Число пострадавших в ДТП на улице Георгия Амелина в Калуге с участием маршрутного автобуса увеличилось до девяти, сообщили в четверг в пресс-службе управления МВД по региону.

Ранее сообщалось о семи пострадавших, среди которых ребенок. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Один из пострадавших госпитализирован, остальным оказана медицинская помощь, затем они были отпущены домой", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, 40-летний водитель Mercedes не справился с управлением и допустил наезд на световую опору, уточнили в УМВД. Автобус двигался по маршруту № 29 "Кошелев проект - Калуга-1".

Следственное управление СК по Калужской области проводит проверку безопасности услуг перевозки. В ходе проверки следователи установят обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям перевозчиков на предмет безопасности оказываемых ими услуг по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").