Дело о гибели пенсионеров при разрыве трубы с горячей водой передали в астраханский суд

АСТРАХАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Астраханской области направила в Ленинский районный суд Астрахани уголовное дело о гибели супружеской пары в результате разрыва трубы с горячей водой. Перед судом предстанет директор Центра управления многоквартирными домами, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Б. - директора ООО "Центр управления многоквартирными домами", обвиняемого в преступлении по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц"). Дело направлено в Ленинский районный суд",- сказали в пресс-службе.

В ночь на 14 февраля 2018 года в одной из квартир по улице Зеленой, где проживал 71-летний мужчина и его 78-летняя супруга, произошел прорыв трубы с горячей водой. Соседи позвонили в службу спасения и детям супружеской пары. Прибывшие на место происшествия спасатели и родственники обнаружили тела пенсионеров без признаков жизни, температура в квартире составляла более 80 градусов, а пол был покрыт водой.

Следствиею удалось установить, что летом 2017 года в ванной комнате этой квартиры на стояке горячего водоснабжения образовалась течь. Прибывшие сотрудники аварийной службы устранили ее, установив хомут на трубу, но не сообщили жильцам о том, что труба предназначена для системы холодного водоснабжения.

"Директор Центра управления многоквартирными домами не принял должных мер по устранению неисправности трубы, а также не выслал аварийную бригаду рабочих для ликвидации аварии, что привело к разрыву трубы. В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть пенсионеров наступила в результате полученных ожогов",- резюмировали в пресс-службе.