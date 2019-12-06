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Пожар в офисном здании в Екатеринбурге локализовали

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности

ТАСС, 6 декабря. Пожарные локализовали возгорание в офисном здании на улице Радищева в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:21 мск пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в 15:14 мск поступила информация о пожаре в административном здании на ул. Радищева, дом 60. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в помещениях третьего этажа, а также на кровле здания на площади 1,2 тыс. кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар тушат 82 человека и 25 единиц техники.

Теги
РоссияСвердловская область
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