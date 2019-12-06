Угроза взрыва в МГУ, образовательном центре и академии искусств в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и кинологи проверили здания и прилегающую территорию МГУ им. М. В. Ломоносова, образовательного центра "Протон" и государственной специализированной академии искусств после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Сообщения о минировании МГУ им. М. В. Ломоносова, образовательного центра "Протон" и государственной специализированной академии искусств оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестный сообщил, что на территории данных объектов заложено взрывное устройство. На время проверки в целях безопасности из здания МГУ эвакуировали около 1500 человек.

В пятницу в течение дня анонимные сообщения о минировании поступали в 19 районных судов, Верховный суд, около 30 школ, несколько торговых центров, храм Христа Спасителя, башню "Федерация" Московского международного делового центра "Москва-Сити", а также в Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН и Белорусский вокзал. В ходе проверки никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было, сообщения оказались ложными.