Открытое горение на складе стройматериалов в Екатеринбурге ликвидировали

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 23:34 мск ликвидировано открытое горение", - сказали в пресс-службе.

Ранее ведомство сообщало, что в 21:45 мск поступила информация о пожаре в складском здании, расположенном на территории Верх-Исетского рынка в Екатеринбурге. Горел металлический ангар со строительными материалами на площади 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Предварительно, пострадавших нет.

Это уже второй крупный пожар за вечер пятницы в Екатеринбурге. На улице Радищева продолжается тушение пожара в офисном здании. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м, пострадавших также нет.