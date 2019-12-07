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Акции протеста в Ираке

СМИ: жертвами стрельбы в Багдаде стали 25 человек

По данным телеканала Al Arabiya, более 130 человек получили травмы

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Не менее 25 человек погибли в пятницу вечером в Багдаде в результате нападения вооруженных людей на протестующих. Такие данные приводит в субботу телеканал Al Arabiya. Более 130 человек пострадали.

Группа вооруженных людей на гражданских машинах подъехала к площади Эль-Хиляни и начала стрелять по находящимся там манифестантам. Стрельба продолжалась несколько часов. Кто стоит за этой провокацией, до сих пор не установлено, однако известно, что силовые структуры, которые неоднократно обвиняли в применении оружия против демонстрантов, к этому не причастны.

Как отмечается, эта атака стала одна из самых кровопролитных с 1 октября, когда в Ираке начались акции протеста против тяжелых социально-экономических условий жизни.

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ИракАкции протеста в Ираке
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