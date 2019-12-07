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Всех пострадавших в ДТП с автобусом под Пензой после осмотра отпустили домой

После аварии два пассажира автобуса были госпитализированы, но травм у них врачи не нашли

ТАСС, 7 декабря. Всех пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом в Пензенской области отпустили домой, госпитализация не потребовалась, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

По данным ГИБДД, после аварии два пассажира автобуса были госпитализированы, восемь человек направлены на амбулаторное лечение.

"Двое [пострадавших], которые были госпитализированы в Городищенскую районную больницу, осмотрены, травм у них нет, их отпустили домой. Госпитализированных [после этого ДТП] нет", - сказала собеседница агентства.

По информации ГИБДД, ДТП произошло в 17:10 мск на 674-м км автодороги М-5 "Урал": столкнулись Volvo и автобус ПАЗ, в котором находились работники птицефабрики.

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РоссияПензенская область
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