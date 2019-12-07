Грузовик и автобус столкнулись в Пензенской области

ТАСС, 7 декабря. В Пензенской области при столкновении грузового автомобиля и автобуса пострадали 10 человек. Как сообщили ТАСС в ГИБДД, в автобусе находились работники птицефабрики.

"На 674-м км автодороги М-5 "Урал" водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. В результате ДТП два пассажира автобуса госпитализированы, еще восемь пассажиров направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства, добавив, что в автобусе находилось 17 работников птицефабрики.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.