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Появилось видео пожара в гостинице в Одинцово

Площадь пожара увеличилась до 1000 кв. м
Пожар в подмосковной гостинице
© Пресс-служба МЧС России

МЧС показало видео тушения пожара в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья.

Пожар возник в магазине трехэтажной деревянной гостиницы "Усадьба Ромашково" в деревне Ромашково. Изначально его площадь составляла 400 кв. м, сейчас выросла до 1000 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в гостинице находилось 30 человек, в том числе 20 постояльцев. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из здания вышли 29 человек. Информация об одном постояльце уточняется, он мог уехать ранее, добавили спасатели.

В тушении задействовано 55 человек и 17 единиц техники.

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