{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ошибка водителя могла стать причиной ДТП в Пензенской области с восьми пострадавшими

Все пострадавшие, которые являются иностранными гражданами, госпитализированы

ТАСС, 8 декабря. Водитель минивэна, по предварительным данным, не справился с управлением, что и стало причиной ДТП в Пензенской области, в котором пострадали восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"За рулем Toyota Sienna был мужчина 1990 года рождения, предварительно, он не справился с управлением, съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся", - сказали в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что автомобиль следовал из Москвы в Киргизию.

Все восемь пострадавших - иностранные граждане, работавшие в столице. Они госпитализированы. "Один в легком состоянии, у шестерых - среднее, один "тяжелый", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Теги
РоссияПензенская область
Реклама на ТАСС
В Подмосковье горит здание автомойки и кафе
Площадь возгорания составляет 600 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС