Ошибка водителя могла стать причиной ДТП в Пензенской области с восьми пострадавшими

ТАСС, 8 декабря. Водитель минивэна, по предварительным данным, не справился с управлением, что и стало причиной ДТП в Пензенской области, в котором пострадали восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"За рулем Toyota Sienna был мужчина 1990 года рождения, предварительно, он не справился с управлением, съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся", - сказали в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что автомобиль следовал из Москвы в Киргизию.

Все восемь пострадавших - иностранные граждане, работавшие в столице. Они госпитализированы. "Один в легком состоянии, у шестерых - среднее, один "тяжелый", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.