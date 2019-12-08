{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в гостиничном комплексе в Подмосковье полностью ликвидирован

Площадь пожара составила более 1000 кв. метров

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар возник в воскресенье утром в трехэтажной деревянной гостинице "Усадьба Ромашково" в деревне Ромашково Одинцовского района. "Объявлена полная ликвидация пожара, сейчас ведется разбор конструкций", - сказал собеседник агентства. Общая площадь пожара превысила 1000 кв. метров.

Из гостиницы были эвакуированы 29 человек, в том числе 19 постояльцев. Судьба одного человека пока неизвестна. По предварительным данным, он уехал из гостиницы до начала пожара.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Петрозаводске вдоль железной дороги горит склад
Площадь пожара составляет 400 кв. метров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС