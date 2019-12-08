Пожар в гостиничном комплексе в Подмосковье полностью ликвидирован

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар возник в воскресенье утром в трехэтажной деревянной гостинице "Усадьба Ромашково" в деревне Ромашково Одинцовского района. "Объявлена полная ликвидация пожара, сейчас ведется разбор конструкций", - сказал собеседник агентства. Общая площадь пожара превысила 1000 кв. метров.

Из гостиницы были эвакуированы 29 человек, в том числе 19 постояльцев. Судьба одного человека пока неизвестна. По предварительным данным, он уехал из гостиницы до начала пожара.