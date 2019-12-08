Полиция начала проверку после взрыва в частном доме под Ногинском

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Полиция начала проверку после взрыва в частном доме в деревне Каменки-Дранишниково под Ногинском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"По предварительной информации, хозяин одного из домов в деревне Каменки-Дранишниково попытался совершить суицид <...> он и его супруга получили телесные повреждения и госпитализированы в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция начала проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказали в полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Богородском городском округе в деревне Каменки-Дранишниково в частном доме произошел взрыв неустановленного предмета, в результате чего ранения получили два человека.