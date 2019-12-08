В Подмосковье из-за взрыва неустановленного предмета пострадали два человека

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали в воскресенье вечером в результате взрыва неустановленного предмета в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

ЧП произошло в деревне Каменки-Дранишниково Богородского городского округа.

"В частном доме взорвался неустановленный предмет. Ранены два человека", - сказал источник. В правоохранительных органах уточнили, что разрушений не зафиксировано.

По словам собеседника агентства, в результате взрыва пострадал мужчина и его супруга.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.