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В Подмосковье из-за взрыва неустановленного предмета пострадали два человека

По словам источника в правоохранительных органах, причиной взрыва стала попытка суицида

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали в воскресенье вечером в результате взрыва неустановленного предмета в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

ЧП произошло в деревне Каменки-Дранишниково Богородского городского округа.

"В частном доме взорвался неустановленный предмет. Ранены два человека", - сказал источник. В правоохранительных органах уточнили, что разрушений не зафиксировано.

По словам собеседника агентства, в результате взрыва пострадал мужчина и его супруга.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.

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Россия
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Пострадали два человека
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