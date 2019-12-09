Чайка сообщил, что по космодрому Восточный расследовалось 163 уголовных дела

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 160 уголовных дел было возбуждено с начала строительства космодрома Восточный в Амурской области. Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка.

"На ноябрь этого года с учетом соединения и выделения в отдельное производство расследование проводилось по 163 уголовным делам. Большинство из них [93] расследовалось Следственным комитетом и его военными следственными подразделениями, 68 - МВД, а еще два - ФСБ", - сообщил Чайка в интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, прокуратура утвердила для передачи в суды обвинительные заключения по 109 из них - в отношении 145 человек. "Ущерб от преступлений по ним превысил 20,9 млрд рублей", - сказал Чайка. Суды уже вынесли 90 судебных решений в отношении более сотни лиц, причинивших ущерб на сумму, превышающую 14 млрд рублей. "Расследование еще по 25 уголовным делам, абсолютное большинство из которых возбуждено по фактам хищений, продолжается. Причиненный по ним ущерб составил 6,8 млрд рублей", - сказал генпрокурор.