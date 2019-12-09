{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил уголовное дело после взрыва в частном доме под Ногинском

В результате инцидента погиб один человек, еще один госпитализирован

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва боеприпаса в одном из частных домов подмосковного Ногинска, в результате чего погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 67-летнего местного жителя и травмирования его 55-летней сожительницы в результате хлопка боеприпаса в одном из частных домов городского округа Богородский, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение боеприпасов")", - сказали в ведомстве.

ЧП произошло в одном из частных домов в деревне Каменки-Дранишниково 8 декабря. В результате взрыва боеприпаса в городскую больницу с множественными осколочными ранениями доставлены пенсионеры. Пострадавший мужчина спустя некоторое время от полученных травм умер, женщина госпитализирована.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Пензенской области погибла пассажирка загоревшегося после ДТП автомобиля
Водитель столкнувшейся с автобусом легковушки получила травмы и сейчас находится в больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС