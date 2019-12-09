СК возбудил уголовное дело после взрыва в частном доме под Ногинском

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва боеприпаса в одном из частных домов подмосковного Ногинска, в результате чего погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 67-летнего местного жителя и травмирования его 55-летней сожительницы в результате хлопка боеприпаса в одном из частных домов городского округа Богородский, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение боеприпасов")", - сказали в ведомстве.

ЧП произошло в одном из частных домов в деревне Каменки-Дранишниково 8 декабря. В результате взрыва боеприпаса в городскую больницу с множественными осколочными ранениями доставлены пенсионеры. Пострадавший мужчина спустя некоторое время от полученных травм умер, женщина госпитализирована.