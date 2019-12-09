Один из пострадавших при пожаре в депо в Уфе умер в больнице

УФА, 9 декабря. /ТАСС/. Один из двух работников уфимского железнодорожного депо, пострадавших из-за возгорания тепловоза, умер в больнице, сообщил в понедельник председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве региона.

Пожар в депо в Орджоникидзевском районе Уфы произошел 3 декабря, по данным МЧС, огонь охватил тепловоз и часть здания. Общая площадь возгорания составила порядка 120 кв. м. В результате инцидента пострадали два человека, их состояние оценивалось как крайне тяжелое.

"Пожар произошел в здании железнодорожного депо. Огнем был поврежден тепловоз и утеплитель на площади 50 кв. м. При попытке самостоятельного тушения пожара пострадали два человека. Они были госпитализированы в реанимацию с ожогами второй и третьей степени, один из пострадавших погиб", - сообщил Гумеров.

Состояние второго пострадавшего остается крайне тяжелым, он находится в отделении реанимации, сообщили ТАСС в Минздраве Башкирии. Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда. Гострудинспекция также начала расследование несчастного случая, по данным ведомства, на территории предприятия произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием топливных баков локомотива при подготовке к запуску тепловоза.