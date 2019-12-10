СК возбудил уголовное дело после гибели младенца под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Волгоградской области после гибели 11-месячного мальчика, который ночью выполз из частного дома и умер на улице от переохлаждения, сообщается во вторник на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-месячного мальчика по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказано в сообщении. Тело малыша нашли 8 декабря на улице у одного из домов районного центра.

По данным следователей, допрошена мать погибшего ребенка, которая рассказала, что накануне трагедии она в компании двух своих приятелей распивала спиртные напитки, гостей проводила уже утром. Женщина утверждает, что все это время ее младший сын находился в доме. Однако спустя несколько часов, когда она проснулась, обнаружила мальчика на улице. К тому моменту он уже был мертв.

"Со слов соседского окружения мать погибшего мальчика неоднократно видели в состоянии алкогольного опьянения. На иждивении у нее находились еще двое детей - девочки в возрасте трех и семи лет, которые в настоящее время помещены в лечебное учреждение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное", - отметили в СК.

Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к гибели ребенка. Также будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов системы профилактики.