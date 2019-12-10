Пожар на рынке стройматериалов в Баку локализовали

БАКУ, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар на рынке строительных материалов в столице Азербайджана локализован. Об этом сообщил во вторник журналистам замглавы МЧС республики Этибар Мирзоев.

"Пожар полностью локализован", - сказал замминистра. По его словам, к тушению огня привлечены три вертолета, один самолет, до 40 единиц техники, более 250 пожарных.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, при пожаре пострадали три человека, двое из них отравились дымом и находятся в токсикологическом отделении Клинического медицинского центра.

Пожар на рынке стройматериалов возник во вторник утром. Причины возгорания пока неизвестны.