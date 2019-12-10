В посольстве РФ в Чехии сообщили, что россиян среди жертв стрельбы в Остраве нет

ПРАГА, 10 декабря. /ТАСС/. Граждане РФ не числятся среди погибших или раненых при произошедшей во вторник стрельбе в Факультетской больнице города Острава на северо-востоке Чехии. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства России в республике Николай Брякин.

"Посольство получило [от компетентных чешских органов] официальную информацию, что россиян нет среди жертв и пострадавших при стрельбе в Остраве", - сказал он. Ранее ТАСС в клинике сообщили, что среди погибших в результате стрельбы нет граждан РФ.

В результате стрельбы, по последним данным, погибли шестеро и ранены два человека. Преступник, согласно информации полиции, покончил с собой при задержании. В Чехии введены повышенные меры безопасности в местах массового скопления граждан.