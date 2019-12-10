Медсестра астраханского детского сада не выявила у умершей девочки явных признаков болезни

АСТРАХАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Двухлетнюю девочку, которая в понедельник умерла во время тихого часа в детском саду в городе Камызяк Астраханской области, осмотрела медсестра. Явных признаков заболевания у ребенка не было. Об этом во вторник ТАСС сообщила заведующая детским садом Ольга Грознова.

Ранее с ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону сообщалось, что 9 декабря в одном из детских садов Камызяка умерла двухлетняя девочка, ребенок не проснулся после обеденного сна. Следственные органы начали проверку, причина смерти устанавливается. Ситуацию по факту гибели ребенка также взяли на контроль в аппарате уполномоченного по правам ребенка Астраханской области.

"Девочка была зачислена [в детсад] в сентябре этого года, семья у нее полная, благополучная. Карту девочки вчера изъял Следственный комитет, но там все в порядке, ребенок был допущен к посещению дошкольного учреждения. Девочка болела иногда, как все дети, была один раз примерно в месяц на лечении, но все справки о допуске были принесены. Вчера утром ребенок был осмотрен медсестрой, явных признаков заболевания не было", — сказала Грознова.

По ее словам, ребенка обнаружили без дыхания во время тихого часа. Воспитательница проверяла детей, "почувствовала холодную руку девочки, перевернула ее (ребенок спал на боку) и увидела синие губы". Ребенку сразу же начали оказывать первую помощь и вызвали бригаду медиков.

"Воспитатель в этой группе имеет положительные отзывы, претензий к ней никогда не было. Работает не первый год, имеет соответствующее образование, ранее прошла курсы оказания первой медицинской помощи", — добавила Грознова.

Она также отметила, что детский сад работает в обычном режиме. В отделе образования администрации Камызякского района ТАСС сообщили, что данный детский сад работает уже более 50 лет, имеет все необходимые лицензии и ранее претензий к его работе не было.