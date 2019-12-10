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Суд в Петербурге отправил под домашний арест полицейского по делу об избиении подростка

По версии следствия, подросток был избит резиновой дубинкой, когда его доставили в отделение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест сотрудника полиции, задержанного по делу об избиении задержанного подростка в отделе, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Алексея Заброда, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), до 28 декабря", - говорится в сообщении.

По версии следствия, полицейский избил подростка, доставленного в отдел полиции, резиновой дубинкой. В момент избиения подросток был скован наручниками и лежал на полу.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщали о задержании двух полицейских-водителей по делу об избиении несовершеннолетнего в мае этого года, которого привезли в отдел в Колпино за административное правонарушение. Второго полицейского, который, по информации СК, бил подростка руками, отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении задержанных проведена служебная проверка. "По результатам служебной проверки принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям", - сказал представитель ведомства.

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РоссияСанкт-Петербург
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