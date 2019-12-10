Пассажиры вернувшегося в аэропорт рейса Уфа - Нижневартовск вылетели резервным самолетом

УФА, 11 декабря. /ТАСС/. Большая часть пассажиров Як-42, следовавшего из Уфы в Нижневартовск и вернувшегося в аэропорт из-за отказа двигателя, вылетела по маршруту на резервном воздушном судне. Об этом ТАСС в среду сообщил помощник уфимского транспортного прокурора Валерий Китаев.

"Борт улетел, все в порядке, все в штатном режиме", - сказал собеседник агентства

Он отметил, что, по предварительным данным, 11 человек отказались лететь резервным бортом.

Как сообщалось, самолет Як-42 авиакомпании "Красавиа" с 73 пассажирами на борту, который после вылета из Уфы в Нижневартовск развернулся из-за отказа третьего двигателя, успешно сел в аэропорту вылета. Пилоты посадили борт после выработки топлива в 00:20 местного времени 11 декабря (22:20 мск 10 декабря). Уфимский транспортная прокуратура будет проводить проверку по данному факту.